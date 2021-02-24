ГБР провело обыски у активиста Евромайдана Солонинко по делу избиения беркутовца
Сотрудники бюро вручили повестку в суд в качестве свидетеля, а само заседание пройдет 2 марта в Киеве.
Детективы Государственного бюро расследование провело обыски у сотника 5-й сотни Самообороны Майдана и ветерана АТО Игоря Солонинко. Об этом сообщает народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина на своей странице в Фейсбуке.
Со слов нардепа, обыск произошел вчера вечером в районе 22-23 часов. Ему якобы инкриминируют избиение беркутовца 20 февраля 2014 года во время Евромайдана. У Солонинко изъяли мобильный телефон, технику и другие личные вещи. Суд должен состоятся 2 марта в Киеве.
По данным издания "Цензор.НЕТ", на допрос Солонинко вызывают в качестве свидетеля по делу.
На странице Игоря Солонинко в Фейсбуке последняя публикация датируется 20 февраля. Сообщений об обысках у него дома нет.
Игорь Солонинко — активный участник Революции достоинства, был сотником 5-й сотни Самообороны майдана. Родился в 1989 году. Проживает во Львове. Служил в Вооруженных силах Украины в зоне АТО.
Напомним, ранее адвокат членов семьи погибших Героев Небесной сотни обвинил евромайдановца Бубенчика в убийстве беркутовцев.
Фокус к седьмой годовщине расстрелов на Майдане подготовил материал, в котором пообщался с активистами Майдана, адвокатами и политиками, принимавших участие в событиях.