ГБР провело обыски у активиста Евромайдана Солонинко по делу избиения беркутовца

Сотрудники бюро вручили повестку в суд в качестве свидетеля, а само заседание пройдет 2 марта в Киеве.

Детективы Государственного бюро расследование провело обыски у сотника 5-й сотни Самообороны Майдана и ветерана АТО Игоря Солонинко. Об этом сообщает народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина на своей странице в Фейсбуке.

Со слов нардепа, обыск произошел вчера вечером в районе 22-23 часов. Ему якобы инкриминируют избиение беркутовца 20 февраля 2014 года во время Евромайдана. У Солонинко изъяли мобильный телефон, технику и другие личные вещи. Суд должен состоятся 2 марта в Киеве.

По данным издания "Цензор.НЕТ", на допрос Солонинко вызывают в качестве свидетеля по делу.

На странице Игоря Солонинко в Фейсбуке последняя публикация датируется 20 февраля. Сообщений об обысках у него дома нет.

Игорь Солонинко — активный участник Революции достоинства, был сотником 5-й сотни Самообороны майдана. Родился в 1989 году. Проживает во Львове. Служил в Вооруженных силах Украины в зоне АТО.

Напомним, ранее адвокат членов семьи погибших Героев Небесной сотни обвинил евромайдановца Бубенчика в убийстве беркутовцев.

Фокус к седьмой годовщине расстрелов на Майдане подготовил материал, в котором пообщался с активистами Майдана, адвокатами и политиками, принимавших участие в событиях.