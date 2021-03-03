"Укрпошта" випустить серію марок приурочених до 8 березня із жінками в стилі "ню" (фото)

За задумом компанії, серія марок повинна звеличувати жіночу силу, красу, дух і волю.

Генеральний директор АТ "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував серію марок до 8 березня "Її величність — жінка". На них будуть зображені жінки в стилі "ню". Про це гендиректор повідомив у Фейсбуці.

"У створенні цієї серії ми використовували роботи двох українських художників — Тараса Шевченка та сучасного українського художника Андрія Чебикіна, які звеличують жіночу силу й красу, дух і волю", — повідомив Смілянський.

Фото: Facebook / Ігор Смілянський

Гендиректор "Укрпошти" також анонсував презентацію марок 5 березня в Національному музеї Тараса Шевченка.

Фото: Facebook / Ігор Смілянський

Повідомляється, що випускатимуться не тільки марки із зображенням жінок, але й конверти. Смілянський також закликав у коментарях користувачів висловлюватися, чи варто робити марки й із чоловіками в такому ж жанрі.

Нагадаємо, раніше в "Укрпошті" заявляли про нібито план випустити марки до 23 лютого. У ЗСУ на це висловили протест. Але пізніше в компанії назвали це "тролінгом РФ". Смілянський тоді так пояснив свої дії: 1) Хороший привід нагадати, що час перегортати сторінку історії і пишатися новою українською армією. І так — це тонкий тролінг сусідів, які, я впевнений, показали б цю марку. 2) Я дійсно хотів привернути увагу до нашої армії, і розумів, що запуск у будь-яку іншу дату буде не помічений".

У жовтні 2020 "Укрпошта" випустила в продаж марки з новим озброєнням "Укроборонпромом".