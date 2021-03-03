"Укрпочта" выпустит серию марок приуроченных к 8 марта с женщинами в стиле "ню" (фото)

По задумке компании, серия марок должна возвышать женскую силу, красоту, дух и свободу.

Генеральный директор АО "Укрпочты" Игорь Смелянский анонсировал серию марок к 8 марта "Ее величество — женщина". На них будут изображены женщины в стиле "НЮ". Об этом гендиректор сообщил в Фейсбуке.

"В создании этой серии мы использовали работы двух украинских художников — Тараса Шевченко и современного украинского художника Андрея Чебыкина, которые возвеличивают женскую силу и красоту, дух и свободу", — сообщил Смелянский.

Фото: Facebook / Игор Смелянский

Гендиректор "Укрпочты" также анонсировал презентацию марок 5 марта в Национальном музее Тараса Шевченко.

Фото: Facebook / Игор Смелянский

Сообщается, что будут выпускаться не только марки с изображением женщин, но и конверты. Смелянский также призвал в комментариях пользователей высказываться, стоит ли делать марки и с мужчинами в таком же жанре.

Напомним, ранее в "Укрпочте" заявляли о якобы плане выпустить марки к 23 февраля. В ВСУ на это выразили протест. Но позднее в компании назвали это "троллингом РФ". Смелянский тогда так объяснил свои действия: 1) Хороший повод напомнить, что время перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией. И так – это тонкий троллинг соседей, которые, я уверен, показали бы эту марку. 2) Я действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал, что запуск в любую другую дату будет не замечен".

В октябре 2020 "Укрпочта" выпустила в продажу марки с новым вооружением "Укроборонпромом".