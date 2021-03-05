Українки назвали найбажаніші подарунки на 8 березня

Найбільше жінки хотіли б отримати квіти, добрі слова та романтичну подорож.

Соціологи розповіли про популярні подарунки, які хотіли б отримати жінки на свято 8 березня. Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології 5-7 лютого.

Згідно з результатами опитування щодо подарунків на 8 березня, перші 6 подарунків, які хотіли б отримати жінки — це квіти, турботу та увагу, романтичну подорож, ювелірну прикрасу, романтичну вечерю та парфуми.

Порівняно з 2019 роком майже втричі збільшилася кількість жінок, які хотіли б отримати романтичну подорож від чоловіків (з 5% до 13%) і вдвічі більше чоловіків планують це запропонувати (було 5%, стало 10%), але зменшилася кількість бажань квітів у подарунок (з 23% до 18%).

Невідповідність між бажаннями жінок і планами чоловіків (потенційні "розчарування") за двома пунктами — це турбота, увага і хороше слово, які бажають отримати 16% жінок, а подарували б усього 8% чоловіків, і романтичну подорож, у яку хочуть відправитися 13% жінок, і тільки 10% чоловіків планують зробити такий подарунок.

Опитування проводили з 5 по 7 лютого методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера по всій території України, за винятком непідконтрольних їй територій. У ході дослідження опитали 2 005 респондентів. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Нагадаємо, що Фокус розповідав, які можна подарувати подарунки на 8 березня. Мода на аромати змінюється не так стрімко, як на одяг і взуття, тому в царстві парфумерії завжди можна знайти не тільки новинки, але і стару, добру класику, з якої ніколи не потрапиш у халепу. Крім того, Фокус пропонує кілька варіантів оригінальних смарт-подарунків до цього весняного свята.