Украинки назвали самые желанные подарки на 8 марта

Больше всего женщины хотели бы получить цветы, добрые слова и романтическое путешествие.

Социологи рассказали о популярных подарках, которые хотели бы получить женщины на праздник 8 марта. Опрос проводил Киевский международный институт социологии 5-7 февраля.

Согласно результатам опроса относительно подарков на 8 марта, первые 6 подарков, которые хотели бы получить женщины — это цветы, заботу и внимание, романтическое путешествие, ювелирное украшение, романтический ужин и духи.

По сравнению с 2019 годом почти втрое увеличилось количество женщин, которые хотели бы получить романтическое путешествие от мужчин (с 5% до 13%) и вдвое больше мужчин планируют это предложить (было 5%, стало 10%), но уменьшилось количество желающих цветы в подарок (с 23% до 18%).

Несоответствие между желаниями женщин и планами мужчин (потенциальные "разочарования") по двум пунктам — это забота, внимание и хорошее слово, которые желают получить 16% женщин, а хотели бы предоставить всего 8% мужчин и романтическое путешествие, в которое хотят отправиться 13% женщин, и только 10% мужчин планируют сделать такой подарок.

Опрос проводили с 5 по 7 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера по всей территории Украины, за исключением неподконтрольных ей территорий. В ходе исследования опросили 2 005 респондентов. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Напомним, Фокус рассказывал, какие можно подарить подарки на 8 марта. Мода на ароматы меняется не так стремительно, как на одежду и обувь, поэтому в царстве парфюмерии всегда можно найти не только новинки, но и старую, добрую классику, с которой никогда не попадешь впросак. Кроме того, Фокус предлагает несколько вариантов оригинальных смарт-подарков к этому весеннему празднику.