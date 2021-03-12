Хотіли привернути увагу до напіввимерлих видів, — Gо_A про червонокнижного птаха в кліпі "Шум"

За словами авторів, на зйомках був лікар-орнітолог, який стежив за процесом, щоб зйомки не завдали шкоди птаху.

Автори відеокліпу пісні "Шум" групи Go_A для Євробачення розповіли про те, навіщо залучили курганника до зйомок. Про це вони повідомили на "Суспільному".

За словами авторів, мета появи птиці в кліпі полягала в залученні уваги до напіввимерлих видів тварин, а також відродженню природи у Чорнобильській зоні відчуження.

"Курганник символізує прихід весни і є закликом, щоб людство прийшло до гармонії з природою, усвідомило, наскільки тваринний світ важливий, а техногенні споруди на кшталт ЧАЕС потрібно мінімізувати", — йдеться в повідомленні.

За знімальним процесом стежив лікар-орнітолог, щоб зйомки не завдали шкоди птаху. Більш того, кадри за участю курганника знімалися неподалік від місця його проживання, щоб уникнути можливого стресу курганника.

"Птах спокійно сидів у мене на руці. Потім ми подивилися одне одному в очі, і птах розправив крила. Це був дуже зворушливий момент. Цей момент ми зняли дуже швидко й увесь час поруч стояли люди, які стежили, щоб все було добре", — заявила вокалістка групи Катерина Павленко.

Суспільне та група GO_A підкреслюють, що вони виступають проти насильства на адресу тварин. Ніякої шкоди під час зйомок птахові не було нанесено.

Нагадаємо, зоозахисна організація UAnimals звинуватила групу Gо_A в експлуатації червонокнижного птаха в кліпі. На їхню думку, птаха, який занесений до Червоної книги України, можна залучати до зйомок тільки в певних умовах.

9 березня українська група Go_A представила новий кліп на оновлену пісню "Шум". Їм довелося скоротити пісню через вимоги організаторів "Євробачення-2021".