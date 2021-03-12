Хотели привлечь внимание к вымирающим видам, - Gо_A о краснокнижной птице в клипе "Шум"

По словам авторов, на съемках был врач-орнитолог, который следил за процессом, чтобы съемки не были травмирующими для птицы.

Авторы видеоклипа песни "Шум" группы Go_A для Евровидения рассказали о том, зачем привлекли курганника к съемкам. Об этом они сообщили на "Суспільном".

По словам авторов, цель появления птицы в клипе заключась в привлечении внимания к вымирающим видам животных, а также возрождению природы в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Курганник символизирует приход весны и является призывом, чтобы человечество пришло к гармонии с природой, осознало, насколько животный мир важен, а техногенные сооружения по типу ЧАЭС нужно минимизировать", — идется в сообщении.

За съемочным процессом следил врач-орнитолог, чтобы съемки не стали травмирующими для птицы. Более того, кадры с участием курганника снимались неподалеку от места его жительства, чтобы избежать возможного стресса курганника.

"Птица спокойно сидела у меня на руке. Потом мы посмотрели друг другу в глаза, и птица расправила крылья. Это был очень волнительный момент. Этот момент ми сняли очень быстро и все время рядом стояли люди, которые следили, чтобы все было хорошо", — заявила вокалистка группы Екатерина Павленко.

Суспільне и группа GO_A подчеркивают, что они выступают против насилия в адрес животных. Никакого вреда во время съемок птице не было нанесено.

Напомним, зоозащитная организация UAnimals обвинила группу GO_A в эксплуатации краснокнижной птицы в клипе. По их мнению, птицу, которая внесена в Красную книгу Украины можно привлекать к съёмкам только в определенных условиях.

9 марта украинская группа Go_A представила новый клип на обновленную песню "Шум". Им пришлось сократить песню из-за требований организаторов "Евровидения-2021".