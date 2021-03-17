Понад 90% населення вважають тарифи на газ і світло завищеними, — опитування (інфографіка)

Відповідальними за це більше половини опитаних вважають уряд і президента країни.

Соціологічна служба Центру Разумкова провела соцопитування про тарифну політику в Україні. Про це повідомляє пресреліз служби.

Питання, на яке відповідали респонденти, було сформульовано так: "На вашу думку, тарифи на електроенергію, газ і тепло для населення є ...". Серед варіантів відповідей 92,6% опитаних вибрали варіант "завищені". Лише 3,2% населення назвали їх оптимальними, а 0,4% респондентів відповіли, що тарифи занижені.

Фото: Центр Разумкова

Відповідальними за підвищення тарифів найчастіше вказували Кабмін і президента Зеленського — 28,8% і 24,3% відповідно. 12,9 відсотків назвали відповідальними Національну комісію з держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Фото: Центр Разумкова

На думку опитаних, справедливі тарифи на електрику, газ і тепло в першу чергу повинен забезпечувати уряд — 31,3% опитаних. Майже 28% вважають, що їх повинні забезпечити президент України і трохи більше 20% вважають, що Нацкомісія з держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Фото: Центр Разумкова

Зазначається, що чим нижче рівень доходу населення, тим більший відсоток людей називають відповідальними у високих тарифах президента та уряд.

Дослідження проводилося з 5 по 9 березня 2021 методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням, лише кожен п'ятий українець сподівається на краще від подальшого президентства Зеленського.

За даними КМІС, лише 33% українців готові вакцинуватися від коронавірусу найближчим часом.