Пятая часть украинцев надеется на лучшее от дальнейшего президентства Зеленского, – опрос

44% опрошенных оценивают преимущественно негативно результаты деятельности Зеленского в должности президента, а 15% – преимущественно положительно.

Говоря об ожиданиях от дальнейшей деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины, 41% украинцев сказали о преимущественно негативных ожиданиях, 19% – о преимущественно положительных, а 30% считают, что будут как негативные, так и положительные результаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

44% опрошенных оценивают преимущественно негативно результаты деятельности Зеленского в должности президента, а 15% – преимущественно положительно.

Оценивая, владеет ли Зеленский достаточным опытом и компетенциями для должности президента, 58% опрошенных поставили "1" и "2" по пятибалльной шкале, а 16% – "4" и "5", соответствующие высоким оценкам опыта и компетентности.

47% украинцев считают качества личности Зеленского не подходящими для должности президента. При этом 18% опрошенных заявили, что его личные качества соответствуют должности.

39% респондентов заявили, что Зеленский вызывает у них преимущественно негативные эмоции, 18,5% ˗- преимущественно положительные, 26% ˗- в равной степени негативные и позитивные, 13% ˗- что не вызывает каких-либо эмоций.

В основу исследования был положен социологический тест "Политическое кресло", разработанный доктором социологических наук, ведущим научным сотрудником Института социологии НАН Украины Сергеем Дембицким.

Исследование проводилось с 5 по 9 марта методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 22–23 февраля группой "Рейтинг" .

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 14,4%, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 11,3%, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 10,9%.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за Зеленского проголосовали бы 22,7% украинцев. Это следует из опубликованный 15 февраля результатов опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). За Порошенко готовы проголосовать 18,3%, за Тимошенко – 14,5%.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что в падении рейтинга президента Владимира Зеленского виноваты "непростые времена" и постоянная ложь в СМИ.