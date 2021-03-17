П'ята частина українців сподівається на краще від подальшого президентства Зеленського, — опитування

44% опитаних оцінюють переважно негативно результати діяльності Зеленського на посаді президента, а 15% — переважно позитивно.

Говорячи про очікування від подальшої діяльності Володимира Зеленського на посаді президента України, 41% українців сказали про переважно негативні очікування, 19% — про переважно позитивні, а 30% вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

44% опитаних оцінюють переважно негативно результати діяльності Зеленського на посаді президента, а 15% — переважно позитивно.

Оцінюючи, чи володіє Зеленський достатнім досвідом і компетенціями для посади президента, 58% опитаних поставили "1" і "2" за п'ятибальною шкалою, а 16% — "4" і "5", що відповідають високим оцінкам особистих якостей та компетентності.

47% українців вважають, що якості особистості Зеленського не підходять для посади президента. При цьому 18% опитаних заявили, що його особисті якості відповідають посаді.

39% респондентів заявили, що Зеленський викликає в них переважно негативні емоції, 18,5% — переважно позитивні, 26% — однаково негативні і позитивні, 13% — що не викликає будь-яких емоцій.

В основу дослідження був покладений соціологічний тест "Політичне крісло", розроблений доктором соціологічних наук, провідним науковим співробітником Інституту соціології НАН України Сергієм Дембіцьким.

Дослідження проводилося з 5 по 9 березня методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донбасу за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, що Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг. Про це свідчать результати опитування, проведеного 22-23 лютого групою "Рейтинг".

Якби вибори відбулися найближчим часом, то Зеленського підтримали б 23,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. За лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка — 14,4%, за лідера партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрія Бойка — 11,3%, за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко — 10,9%.

Якби вибори президента відбулися в найближчу неділю, то за Зеленського проголосували б 22,7% українців. Це випливає з опублікованих 15 лютого результатів опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). За Порошенка готові проголосувати 18,3%, за Тимошенко — 14,5%.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що в падінні рейтингу президента Володимира Зеленського винні "непрості часи" і постійна брехня в ЗМІ.