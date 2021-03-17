Больше 90% населения считают тарифы на газ и свет завышенными, - опрос (инфографика)

Ответственными за это больше половины опрошенных считают правительство и президента страны.

Социологическая служба Центра Разумкова провела соцопрос о тарифной политике в Украине. Об этом сообщает пресс-релиз службы.

Вопрос, который задавался респондентам, был сформулирован так: "По вашему мнению, тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются…". Среди вариантов ответов, 92,6% опрошенных выбрали вариант "завышенные". Лишь 3,2% населения назвали их оптимальными, а 0,4% респондентов ответили, что тарифы занижены.

Фото: Центр Разумкова

Ответственными за повышения тарифов чаще всего указывали Кабмин и президента Зеленского — 28,8% и 24,3% соответственно. 12,9 процента назвали ответственными Национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Фото: Центр Разумкова

По мнению опрошенных, справедливые тарифы на электричество, газ и тепло в первую очередь должно обеспечивать правительство — 31,3% опрошенных. Почти 28% считают, что их должны обеспечить президент Украины и чуть больше 20% считают, что Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Фото: Центр Разумкова

Отмечается, что чем ниже уровень дохода населения, тем больший процент людей называют ответственными в высоких тарифах президента и правительство.

Исследование проводилось с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, которая представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателями. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, согласно опросу, только каждый пятый украинец надеется на лучшее от дальнейшего президентства Зеленского.

По данным КМИС лишь 33% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса в ближайшее время.