Жителя Одеси підозрюють в "мінуванні" автостоянки через несвіжі продукти (відео)

За словами містянина, він втомився лаятися з власником магазину і вирішив діяти радикально.

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють в дезінформації про мінування автомобільної стоянки. Подробиці історії повідомила прес-служба Національної поліції області.

Увечері 16 березня у чергову частину надійшло повідомлення про загрозу вибуху на стоянці автомобілів по вулиці Генерала Бочарова. Правоохоронці з'ясували, що інформація про мінування є помилковою, а через годину затримали підозрюваного. 37-річний громадянин з Суворовського району заявив, що таким чином намагався привернути увагу до магазину, де нібито продають несвіжі продукти. Раніше він неодноразово помічав прострочення, лаявся з продавцями і навіть викликав поліцію.

У затриманого вилучили мобільний телефон, з якого надійшов сигнал про неправдиве замінування. Поліція почала кримінальне провадження за ознаками завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян і пошкодження об'єкта власності і продовжує вести розслідування. Одеситу загрожує позбавлення волі на термін від двох до шести років.

"Для перевірки повідомлень про замінування завжди залучаються значні людські та технічні ресурси спецслужб, і поки витрачаються сили і час на спростування чийогось недоречного жарту, хтось може потребувати реальної допомоги", — зазначила прес-служба.

Раніше біля школи в Одесі виявили мішок з тілом жінки похилого віку. Правоохоронці запідозрили її сина в умисному вбивстві через сімейний конфлікт. За версією слідства, чоловік оглушив родичку сокирою, надів їй на голову пакет, замотав скотчем і задушив. Переконавшись, що мати не подає ознак життя, одесит відтягнув її подалі від будинку, а потім повернувся, випив і ліг спати.

Поліцейські затримали громадянина за місцем проживання і допитали. Чоловік розповів на камеру подробиці події, однак не став розкривати причину конфлікту.

Тим часом, голова Державної митної служби Павло Рябікін розповів про нову систему пропуску товарів з Туреччини у відповідь на розслідування журналістів, які повідомили про схему контрабанди. За словами митника, проблема "турецького карго" відома давно, проте зараз проводиться "детінізація" товарообігу.