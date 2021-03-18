Жителя Одессы подозревают в "минировании" автостоянки из-за несвежих продуктов (видео)

По словам горожанина, он устал ругаться с владельцем магазина и решил действовать радикально.

В Одессе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в дезинформации о минировании автомобильной стоянки. Подробности истории сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

Вечером 16 марта в дежурную часть поступило сообщение об угрозе взрыва на стоянке автомобилей по улице Генерала Бочарова. Правоохранители выяснили, что информация о минировании является ложной, а через час задержали подозреваемого. 37-летний гражданин из Суворовского района заявил, что таким образом пытался привлечь внимание к магазину, где якобы продают несвежие продукты. Ранее он неоднократно замечал просрочку, ругался с продавцами и даже вызывал полицию.

У задержанного изъяли мобильный телефон, с которого поступил сигнал о ложном минировании. Полиция начала уголовное производство по признакам заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан и повреждения объекта собственности и продолжает вести расследование. Одесситу грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

"Для проверки сообщений о заминировании всегда привлекаются значительные людские и технические ресурсы спецслужб, и пока тратятся силы и время на опровержение чьего неуместного шутки, кто-то может потребовать реальной помощи", — отметила пресс-служба.

Ранее возле школы в Одессе обнаружили мешок с телом пожилой женщины. Правоохранители заподозрили ее сына в умышленном убийстве из-за семейного конфликта. По версии следствия, мужчина оглушил родственницу топором, надел ей на голову пакет, замотал скотчем и задушил. Убедившись, что мать не подает признаков жизни, одессит оттащил ее подальше от дома, а затем вернулся, выпил и лег спать.

Полицейские задержали гражданина по месту жительства и допросили. Мужчина рассказал на камеру подробности происшествия, однако не стал раскрывать причину конфликта.

Тем временем, глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин рассказал о новой системе пропуска товаров из Турции в ответ на расследование журналистов, которые сообщили о схеме контрабанды. По словам таможенника, проблема "турецкого карго" известна давно, однако сейчас проводится "детенизация" товароборота.