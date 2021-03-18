У Києві приватна лабораторія робила фіктивні результати тесту на коронавірус
Вартість довідок коливалася від 900 до 1800 грн залежно від терміну виконання.
Поліцейські Києва викрили працівників приватної лабораторії, які продавали фальшиві довідки і сертифікати з результатами тестів на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.
Вартість довідок коливалася від 900 до 1800 грн залежно від терміну виконання.
До організації схеми причетні працівники приватної лабораторії і житель Києва, який займався розповсюдженням готових довідок.
Вони продавали довідки про проходження тестування на Covid-19 із зазначенням негативних результатів тестів, зокрема і без фактичного проведення відповідних досліджень. Учасники схеми продавали довідки для виїзду за кордон, а також довідки, які могли бути використані за місцем вимоги.
Крім того, встановлені факти фальсифікації результатів аналізів пацієнтів з негативного на позитивний.
"За попередніми даними, тільки за період з лютого, учасникам злочинного угруповання вдалося продати не менше 80 фальсифікованих документів на суму понад 135 тисяч гривень", — сказано у повідомленні.
Поліцейські провели обшуки в офісних приміщеннях лабораторії, а також в будинках учасників схеми та у їхніх автомобілях. У них вилучили бланки сертифікатів та довідок з відбитками печатки лабораторії, понад 500 тисяч гривень у різних валютах.
Зазначимо, раніше в Києві поліція викрила схему з продажу підроблених довідок про відсутність коронавірусу. 48-річний киянин і його 55-річна співмешканка, громадянка іншої держави, просили за них по 550 гривень.
Нагадаємо, в грудні минулого року Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) направила правоохоронним органам 194 країн повідомлення про необхідність підготуватися і протистояти активності мереж організованої злочинності, націлених на підробку і продаж підроблених вакцин від COVID-19, зокрема і онлайн-аферистів.