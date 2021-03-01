В Киеве иностранка торговала фальшивыми справками об отсутствии коронавируса (фото)

За "справку" просили 550 грн, причем никаких анализов сдавать не требовалось. Сам "документ" отправляли на почту.

В Киеве полиция разоблачила схему по продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса. 48-летний киевлянин и его 55-летняя сожительница, гражданка другого государства, просили за них по 550 гривен.

Как информирует отдел коммуникации столичной полиции, к правоохранителям обратились из одного столичного медицинского центра, сообщив о том, что неизвестные, используя название их фирмы, предоставляют поддельные справки.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые с помощью мессенджеров и на своих личных страницах в соцсетях рекламировали услуги по предоставлению справок об отсутствии у человека коронавируса. При этом, клиентам не нужно было проходить лабораторное обследование, "документ" им обещали выслать по почте после оплаты 550 грн на "подставную" банковскую карту.

По данным правоохранителей, "бизнес" организовала 55-летняя гражданка иностранного государства и 48-летний житель Киева (ее сожитель).

Во время обыска по адресу их проживания, у подозреваемых были изъяты поддельные бланки и печати с реквизитами известного киевского медцентра, а также мобильные телефоны, на которые приходили заказы.

[ + – ] Обыск в квартире подозреваемых

На данным момент решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины. В случае, если их вина будет доказана, мужчине и женщине грозят тюремные сроки до пяти лет.

Напомним, в декабре прошлого года Международная организация уголовной полиции (Интерпол) направила правоохранительным органам 194 стран уведомление о необходимости подготовиться и противостоять активности сетей организованной преступности, нацеленных на подделку и продажу поддельных вакцин от COVID-19, в том числе и онлайн-аферистов.

В феврале 2021 года хакеры создали поддельный сайт Минздрава для взлома компьютеров. На странице злоумышленники разместили информацию о начале с 25 января обязательной вакцинации от коронавируса и предложение загрузить зараженный файл с подробностями о прививках. В файле был скрипт, обеспечивающий удаленное управление зараженным компьютером.

17 февраля испанская полиция на окраине Мадрида обнаружила четыре миллиона поддельных медицинских масок. По данным СМИ, картонные ящики с медмасками нашли на складе, а также на первом этаже отеля в Леганесе, который находится на юг от испанской столицы. Маски уже готовили к перевозке, обозначив, что в коробках находятся маски KN95 и респираторы FFP2 с высокой степенью защиты.