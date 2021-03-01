У Києві іноземка торгувала фальшивими довідками про відсутність коронавірусу (фото)

За "довідку" просили 550 грн, до того ж ніяких аналізів здавати не потрібно. Сам "документ" відправляли на пошту.

У Києві поліція викрила схему з продажу підроблених довідок про відсутність коронавірусі. 48-річний киянин і його 55-річна співмешканка, громадянка іншої держави, просили за них по 550 гривень.

Як інформує відділ комунікації столичної поліції, до правоохоронців звернулися з одного столичного медичного центру, повідомивши про те, що невідомі, використовуючи назву їх фірми, надають підроблені довідки.

Під час розслідування встановили, що підозрювані за допомогою месенджерів і на своїх особистих сторінках у соцмережах рекламували послуги з надання довідок про відсутність у людини коронавірусу. При цьому, клієнтам не потрібно було проходити лабораторне обстеження, "документ" їм обіцяли вислати поштою після оплати 550 грн на "підставну" банківську карту.

За даними правоохоронців, "бізнес" організувала 55-річна громадянка іноземної держави і 48-річний житель Києва (її співмешканець).

Під час обшуку за адресою їх проживання, у підозрюваних вилучили підроблені бланки та печатки з реквізитами відомого київського медцентру, а також мобільні телефони, на які приходили замовлення.

[ + – ] Обшук у квартирі підозрюваних

Зараз вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут або використання) Кримінального кодексу України. У випадку, якщо їх провина буде доведена, чоловікові та жінці загрожують тюремні терміни до п'яти років.

Нагадаємо, в грудні минулого року Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) направила правоохоронним органам 194 країн повідомлення про необхідність підготуватися і протистояти активності мереж організованої злочинності, націлених на підробку і продаж підроблених вакцин від COVID-19, зокрема і онлайн-аферистів.

У лютому 2021 року хакери створили підроблений сайт МОЗ для злому комп'ютерів. На сторінці зловмисники розмістили інформацію про початок з 25 січня обов'язкової вакцинації від коронавірусу і пропозиція завантажити заражений файл з подробицями про щеплення. У файлі був скрипт, що забезпечує віддалене управління зараженим комп'ютером.

17 лютого іспанська поліція на околиці Мадрида виявила чотири мільйони підроблених медичних масок. За даними ЗМІ, картонні ящики з медмасками знайшли на складі, а також на першому поверсі готелю в Леганесі, який знаходиться на південь від іспанської столиці. Маски вже готували до перевезення, позначивши, що в коробках знаходяться маски KN95 і респіратори FFP2 з високим ступенем захисту.