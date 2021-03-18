В Киеве частная лаборатория делала фиктивные результаты теста на коронавирус

Стоимость справок колебалась от 900 до 1800 грн в зависимости от срока исполнения.

Полицейские Киева разоблачили работников частной лаборатории, продавали фальшивые справки и сертификаты с результатами тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Стоимость справок колебалась от 900 до 1800 грн в зависимости от срока исполнения.

К организации схемы причастны работники частной лаборатории и житель Киева, который занимался распространением готовых справок.

Они продавали справки о прохождении тестирования на Covid-19 с указанием отрицательных результатов тестов, в том числе и без фактического проведения соответствующих исследований. Участники схемы продавали справки для выезда за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования.

Кроме того, установлены факты фальсификации результатов анализов пациентов с отрицательного на положительный.

"По предварительным данным, только за период с февраля, участникам преступной группировки удалось продать не менее 80 фальсифицированных документов на сумму более 135 тысяч гривен", — сказано в сообщении.

Полицейские провели обыски в офисных помещениях лаборатории, а также в домах участников схемы и в их автомобилях. У них изъяли бланки сертификатов и справок с оттисками печати лаборатории, свыше 500 тысяч гривен в различных валютах.

Отметим, ранее в Киеве полиция разоблачила схему по продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса. 48-летний киевлянин и его 55-летняя сожительница, гражданка другого государства, просили за них по 550 гривен.

Напомним, в декабре прошлого года Международная организация уголовной полиции (Интерпол) направила правоохранительным органам 194 стран уведомление о необходимости подготовиться и противостоять активности сетей организованной преступности, нацеленных на подделку и продажу поддельных вакцин от COVID-19, в том числе и онлайн-аферистов.