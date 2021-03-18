Рух у столиці завмер: у Києві "замінували" одразу 7 станцій метро (фото)

На вхід і вихід закрили станції "Театральна", "Палац спорту", "Майдан Незалежності", "Академмістечко" та інші. Зараз там працюють правоохоронці.

У поліцію Києва надійшло анонімне повідомлення про "замінування" відразу 7 станцій метрополітену на всіх трьох лініях руху. На станції вже виїхали представники правоохоронних органів і профільних служб. Про це повідомляється на офіційному сайті Київської Нацполіції.

"Правоохоронці перевіряють об'єкти на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів. На час перевірки входи в станції метро обмежені", — повідомляє пресслужба поліції.

На Facebook-сторінці столичного метрополітену уточнюється, що закриті на вхід і вихід такі станції:

"Театральна" + перехідний вузол на "Золоті ворота";

"Палац спорту" + перехідний вузол на "Площа Льва Толстого";

"Площа Незалежності";

"Хрещатик";

"Академмістечко";

"Червоний хутір";

"Героїв Дніпра".

У пресслужбі метрополітену зазначили, що повідомлять про відкриття станцій відразу після завершення перевірки.

[ + – ] "Замінована" станція метро "Академмістечко", 18 березня Фото: Фокус [ + – ] "Замінована" станція метро "Академмістечко", 18 березня Фото: Фокус [ + – ] "Замінована" станція метро "Академмістечко", 18 березня Фото: Фокус

Зазначимо, що недавно стало відомо, що жителя Одеси затримали через підозру в дезінформації про мінування автомобільної стоянки. 37-річний громадянин заявив, що таким чином намагався привернути увагу до магазину, де нібито продають несвіжі продукти.

А на початку березня в поліцію Харкова надійшло повідомлення про нібито мінування будівлі Харківської ОДА.