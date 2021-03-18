Движение в столице замерло: в Киеве "заминировали" сразу 7 станций метро (фото)
На вход и выход закрыли станции "Театральная", "Дворец спорта", "Площадь Независимости", "Академгородок" и другие. Сейчас там работают правоохранители.
В полицию Киева поступило анонимное сообщение о "минировании" сразу 7 станций метрополитена на всех трех линиях движения. На станции уже выехали представители правоохранительных органов и профильных служб. Об этом сообщается на официальном сайте Киевской Нацполиции.
"Правоохранители проверяют объекты на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. На время проверки входы в станции метро ограничены", — сообщает пресс-служба полиции.
На Facebook-странице столичного метрополитена уточняется, что закрыты на вход и выход следующие станции:
- "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота";
- "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого";
- "Площадь Независимости";
- "Хрещатик";
- "Академгородок";
- "Красный хутор";
- "Героев Днепра".
В пресс-службе метрополитена отметили, что сообщат об открытии станций сразу после завершения проверки.
Отметим, недавно стало известно, что жителя Одессы задержали из-за подозрения в дезинформации о минировании автомобильной стоянки. 37-летний гражданин заявил, что таким образом пытался привлечь внимание к магазину, где якобы продают несвежие продукты.
А в начале марта в полицию Харькова поступило сообщение о якобы минировании здания Харьковской ОГА.