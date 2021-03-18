Движение в столице замерло: в Киеве "заминировали" сразу 7 станций метро (фото)

На вход и выход закрыли станции "Театральная", "Дворец спорта", "Площадь Независимости", "Академгородок" и другие. Сейчас там работают правоохранители.

В полицию Киева поступило анонимное сообщение о "минировании" сразу 7 станций метрополитена на всех трех линиях движения. На станции уже выехали представители правоохранительных органов и профильных служб. Об этом сообщается на официальном сайте Киевской Нацполиции.

"Правоохранители проверяют объекты на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. На время проверки входы в станции метро ограничены", — сообщает пресс-служба полиции.

На Facebook-странице столичного метрополитена уточняется, что закрыты на вход и выход следующие станции:

"Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота";

"Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого";

"Площадь Независимости";

"Хрещатик";

"Академгородок";

"Красный хутор";

"Героев Днепра".

В пресс-службе метрополитена отметили, что сообщат об открытии станций сразу после завершения проверки.

[ + – ] "Заминированная" станция метро "Академгородок", 18 марта Фото: Фокус [ + – ] "Заминированная" станция метро "Академгородок", 18 марта Фото: Фокус [ + – ] "Заминированная" станция метро "Академгородок", 18 марта Фото: Фокус

Отметим, недавно стало известно, что жителя Одессы задержали из-за подозрения в дезинформации о минировании автомобильной стоянки. 37-летний гражданин заявил, что таким образом пытался привлечь внимание к магазину, где якобы продают несвежие продукты.

А в начале марта в полицию Харькова поступило сообщение о якобы минировании здания Харьковской ОГА.