У Чернівецькій ОДА з вікон викидали меблі (відео)

Знищені меблі, розповіли у відомстві, списали в рамках реорганізації. Вони повинні відправитися в котельню.

З вікна четвертого поверху будівлі Чернівецької ОДА викидали списані меблі. Про це повідомляє місцеве видання "АСС".

В агентстві з обслуговування приміщення пояснили, що "спрацював людський фактор": слюсарям важко долати 4 поверхи, тому вирішили прискорити цей процес.

"Однак спрацював людський фактор. У нас всього 3 слюсарі, їм важко постійно спускатися-підніматися. Але, звичайно, зауваження вони отримають. Негоже, щоб так летіли меблі з будівлі на Грушевського", — зазначив Анатолій Федорук, директор агентства.

За його словами, старі меблі, які піддаються ремонту — роздали іншим підрозділам. А те, що неможливо полагодити — вирішили віддати в котельню.

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