В Черновицкой ОГА из окон выбрасывали мебель (видео)

Уничтоженную мебель, рассказали в ведомстве, списали в рамках реорганизации и отправили в котельню.

Из окна четвертого этажа здания Черновицкой ОГА выбрасывали списанную мебель. Об этом сообщает местное издание "АСС".

В агентстве по обслуживанию помещения объяснили, что "сработал человеческий фактор": слесарям трудно преодолевать 4 этажа, поэтому решили ускорить этот процесс.

"Однако сработал человеческий фактор. У нас всего 3 слесаря, им трудно постоянно спускаться-подниматься. Но, конечно, замечания они получат. Негоже, чтобы так летели мебель из здания на Грушевского", — отметил Анатолий Федорук, директор агентства.

По его словам, старую мебель, которая поддается ремонту— раздали другим подразделениям. А то, что невозможно починить — решили отдать в котельную.

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