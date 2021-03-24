У Тернополі мешканці багатоповерхівки "присвоїли" ліфт, розширивши квартиру (відео)

Літнім мешканцям доводиться пішки підніматися на третій поверх через прибудову в загальному коридорі.

Жителі Тернополя розширили квартиру №113 і заблокували доступ до ліфта для своїх сусідів. Про це стало відомо ТСН.

Власники квартири без узгодження побудували додаткову стіну в загальному коридорі та встановили там двері, які не дають літній парі скористатися підйомником. До того ж, комунальники відключили кнопку ліфта для третього поверху. Через це пенсіонерам доводиться підніматися сходами, незважаючи на хворі ноги і грижі.

Як зʼясувалося, мешканці квартири №113 розширилися шість років тому, коли ліфт не працював, проте дозволу сусідів не запитали. Вони запевняють, що дозволяють сусідам користуватися відремонтованим ліфтом. Додатковий коридор власники використовують, як комору, і зараз зберігають там одяг. Притому власне господарі теж ходять сходами.

Незадоволені сусіди вимагають демонтувати стіну та відкрити прохід до ліфта. Їхній син, Сергій Ганець, надсилав скарги в різні держструктури, проте безуспішно.

"Зверталися до дільничного. Там — абсолютно ніякої реакції. Зверталися до муніципальної поліції, до міської ради — так само", — розповів чоловік журналістам.

Як з'ясувала "ТСН", Голова ОСББ Ганна Войтович живе на дев'ятому поверсі того ж під'їзду. Її квартира теж виходить в прибудований "тамбур", а вхід на поверх перекритий металевими дверима з кодовим замком. Ганна Войтович зізналася, що схожі прибудови є на кожному поверсі й вони незаконні. Власне голова ОСББ не хоче займатися їх демонтажем.

Раніше мер Тернополя Сергій Надал пригрозив відключити воду та тепло установам, які порушують карантинні обмеження. За його словами, підприємства-порушники "створюють загрозу поширення інфекції", особливо нічні розважальні заклади. Глава міста закликав "кілька тижнів потерпіти" суворі правила. Прес-служба міської ради додала, що правоохоронці вже провели рейди нічними клубами.

Нещодавно Мер Тернополя Сергій Надал також відреагував на критику посла Ізраїлю про присвоєння стадіону імені Романа Шухевича. Він припустив, що ізраїльський дипломат став жертвою "радянської історіографії".