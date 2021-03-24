В Тернополе жители многоэтажки "присвоили" лифт, расширив квартиру (видео)

Пожилым горожанам приходится пешком подниматься на третий этаж из-за пристройки в общем коридоре.

Жители Тернополя расширили квартиру №113 и заблокировали доступ к лифту для своих соседей. Об этом стало известно ТСН.

Владельцы квартиры без согласования построили дополнительную стену в общем коридоре и установили там дверь, которая не дает пожилой паре воспользоваться подъёмником. Вдобавок, коммунальщики отключили кнопку лифта для третьего этажа. Из-за этого пенсионерам приходится подниматься по ступенькам, несмотря на больные ноги и грыжи.

Как оказалось, жильцы квартиры №113 расширились шесть лет назад, когда лифт не работал, однако разрешения соседей не спросили. Они уверяют, что позволяют соседей пользоваться отремонтированным лифтом. Дополнительный коридор владельцы используют, как кладовку, и сейчас хранят там одежду. Притом сами хозяева тоже ходят по ступенькам.

Недовольные соседи требуют демонтировать стену и открыть проход к лифту. Их сын, Сергей Ганец, отправлял жалобы в различные госструктуры, однако безуспешно.

"Обращались к участковому. Там — абсолютно никакой реакции. Обращались к муниципальной полиции, в городской совет — так же", — рассказал мужчина журналистам.

Как выяснила "ТСН", Председатель ОСМД Анна Войтович живет на девятом этаже того же подъезда. Ее квартира тоже выходит в пристроенный "тамбур", а вход на этаж перекрыт железной дверью с кодовым замком. Анна Войтович призналась, что похожие пристройки есть на каждом этаже и они незаконны. Сама же председатель ОСМД не хочет заниматься их демонтажом.

Ранее мэр Тернополя Сергей Надал пригрозил отключить воду и тепло учреждениям, которые нарушают карантинные ограничения. По его словам, предприятия-нарушители "создают угрозу распространения инфекции", особенно ночные развлекательные учреждения. Глава города призвал "несколько недель потерпеть" строгие правила. Пресс-служба городского совета добавила, что правоохранители уже провели рейды по ночным клубам.

Недавно Мэр Тернополя Сергей Надал также отреагировал на критику посла Израиля о присвоении стадиону имени Романа Шухевича. Он предположил, что израильский дипломат стал жертвой "советской историографии".