Британська асоціація назвала Україну провідним IТ-напрямком світу

Експорт IT-послуг з України до Великобританії в 2020 році збільшився на 50%, досягнувши 350 млн доларів.

У Великобританії асоціація аутсорсингу визнала Україну кращою країною світу для IТ-аутсорсингу.

Про це повідомляє в Facebook посольство України в Великобританії.

Зазначається, що британська організація назвала Україну переможцем у щорічній номінації Delivery Destination of the Year.

"Це чергове визнання українського IТ-сектору, зміцнення нашого глобального бренду і серйозний аргумент для українських компаній під час контактів з потенційними британськими та іншими іноземними замовниками", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме посольство мало честь представити досягнення української ІТ-індустрії перед професійним журі.

У дипмісії підкреслили, що "перемога в єдиній глобальній номінації — свідоцтво успіху галузі, яка стала справжнім драйвером української економіки в 2020 році".

У посольстві додали, що експорт IT-послуг з України до Великобританії в 2020 році збільшився на 50%, досягнувши 350 млн доларів.

"Це можна порівняти з топ-3 наших товарних позицій (чорні метали, зернові та насіння олійних) разом узятих!", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в 2020 році не дивлячись на загальне скорочення українського експорту на 4,6%, скорочення не торкнулося IT індустрії. Її обсяг у грошовому вираженні виріс на 853 млн доларів. Це дозволило збільшити частку IT в українському експорті до 8,3%. У 2020 році було експортовано it-послуг на більш ніж 5 млрд доларів.

Нагадаємо, Фокус взяв інтервʼю у міністра цифровий трансформації Михайла Федорова про умови для IT, планах міністерства і е-паспорти.