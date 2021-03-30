КМДА вирішила відремонтувати Голосіївський парк у Києві: що зміниться (фото)

Автори проекту обіцяють зробити новий фонтан, памп-трек, переробити фасади кафе і багато іншого.

Київська міська адміністрація затвердила проект реконструкції Голосіївського парку. Пресслужба комунального об'єднання "Київзеленбуд" повідомила у "Фейсбук", що саме планують змінити.

Голосіївський парк імені Рильського потрапив у список об'єктів, які повинні капітально відремонтувати у 2021 році. Цільову ділянку площею 3,38 гектари, що розташована неподалік від станції метро "Голосіївська".

[ + – ] Проект ремонту Голосіївського парку в Києві Фото: Київзеленбуд

У рамках проекту капітального ремонту комунальники планують:

замінити покриття пішохідних доріжок;

поставити пандус біля сходинок;

поставити нові лавки, урни і пристрої освітлення;

встановити питні фонтанчики біля центральної алеї;

встановити в парку інформаційну стелу і покажчики;

спорудити зрошувальне-поливальну мережу для насаджень;

зробити сучасний дитячий майданчик з інклюзивним обладнанням;

побудувати памп-трек на місці непрацюючого автодрому;

поставити "сухий" фонтан-бризкавку;

відремонтувати громадський туалет;

побудувати оглядові дерев'яні тераси біля водойми,

встановити будиночки для качок;

змінити фасади будівель по домовленості з власниками кафе;

перемістити бювет до артезіанської свердловини;

прокласти нові інженерні мережі, включаючи освітлення та охоронну систему.

[ + – ] Проект реконструкції Голосіївського парку Фото: Київзеленбуд

Парк імені Рильського вирішили озеленити за концепцією "Природа в місті". Вона передбачає, що міський ландшафт набуде природного вигляду за допомогою сучасних прийомів проектування. Концепція також ділить парк на дві умовні зони: "Лабіринт" і "Дубовий гай". Перша виділяється правильною лінією доріжок, великою кількістю злаків і квітів, а друга — відкритою ділянкою з лавочками в тіні дерев.

[ + – ] Проект капітального ремонту Голосіївського парку Фото: Київзеленбуд

Раніше стало відомо, що торговий комплекс "Дитячий світ" у Києві кардинально зміниться. Автори вирішили зробити фасад будівлі на вулиці Малишка схожим на різнокольоровий конструктор. Крім того, запускають другу чергу проекту. Коли всі роботи будуть завершені, загальна площа ТРЦ становитиме 48 500 квадратних метрів, а на даху з'явиться велике паркування.

Новий інвестор повідомив, що ТРЦ Respublika в Києві планують добудувати до кінця року.