КГГА решила отремонтировать Голосеевский парк в Киеве: что изменится (фото)

Авторы проекта обещают сделать новый фонтан, памп-трек, переделать фасады кафе и многое другое.

Киевская городская администрация утвердила проект реконструкции Голосеевского парка. Пресс-служба коммунального объединения "Киевзеленстрой" сообщила в "Фейсбук", что именно планируют изменить.

Голосеевсский парк имени Рыльского попал в список объектов, которые должны капитально отремонтировать в 2021 году. Целевой участок площадью 3,38 гектара расположен неподалеку от станции метро "Голосеево".

В рамках проекта капитального ремонта коммунальщики планируют:

заменить покрытия пешеходных дорожек;

поставить пандус возле ступенек;

поставить новые скамейки урны и устройства освещения;

установить питьевые фонтанчики возле центральной аллеи;

установить в парке информационную стеллу и указатели;

соорудить оросительно-поливочнуть сеть для насаждений;

сделать современную детскую площадку с инклюзивным оборудованием;

построить памп-трека на месте неработающего автодрома;

поставить "сухой" фонтан-брызговик;

отремонтировать общественный туалет;

построить обзорные деревянные террасы у водоема,

установить домики для уток;

изменить фасады зданий по договоренности с владельцами кафе;

переместить бювет к артезианской скважине;

проложить новые инженерные сети, включая освещение и охранную систему.

[ + – ] Голосеевский парк в Киеве [ + – ] Брызгодром и фонтанчик в Голосеевском парке [ + – ] Водоем в Голосеевском парке [ + – ] Здание в Голосеевском парке [ + – ] Домик для уточек в Голосеевском парке [ + – ] Памп-трек в Голосеевском парке [ + – ] Голосеевский парк в Киеве

Парк имени Рыльского решили озеленить по концепции "Природа в городе". Она предусматривает, что городской ландшафт приобретет природный вид при помощи современных приемов проективрования. Концепция также делит парк на две условные зоны: "Лабиринт" и "Дубовая роща". Первая выделяется правильной линией дорожек, большое количество злаков и цветов, а вторая - открытм участком с лавочками в тени деревьев.

Ранее стало известно, что торговый комплекс "Детский мир" в Киеве кардинально изменится. Авторы решили сделать фасад здания на улице Малышка похожим на разноцветный конструктор. Кроме того, запускают вторую очередь проекта. Когда все работы будут завершены, общая площадь ТРЦ составит 48 500 квадратных метров, а на крыше появится большая парковка.

Новый инвестор сообщил, что ТРЦ Respublika в Киеве планируют достроить до конца года.