ЗНО-2021: випускникам хочуть дати вибір, чи проходити тестування

Міносвіти поки не погоджується з депутатами. Чиновники вважають, що карантин не заважає проведенню ЗНО.

Комітет із питань освіти, науки та інновацій рекомендував ВР ухвалити за основу та в цілому депутатський законопроект №5014. Його суть полягає в тому, що випускники середньої школи цьогоріч зможуть вибирати вид оцінки їхніх результатів навчання:

річне оцінювання;

державна підсумкова атестація;

державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

"Документ покликаний мінімізувати ризики захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 під час оцінки результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти", — йдеться в пояснювальній записці.

Голова комітету ВР Сергій Бабак зазначив, що це питання надзвичайно важливе та дискусійне, адже важко спрогнозувати розвиток ситуації із захворюваністю.

Законопроект фактично продовжує практику, яка застосовувалася в попередньому навчальному році.

Нагадаємо, 23 березня в Міністерстві освіти та науки заявили, що ЗНО в 2021 році відбудеться в заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах: пробне тестування відбудеться 10 квітня, основна сесія почнеться 21 травня.

У міністерстві зазначають, що під час карантину дозволене проведення заходів з оцінки якості освіти, здійснення яких належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів, а саме: пробного ЗНО, ЗНО, вступних випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО.

26 березня Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що ЗНО в Україні не планують скасовувати, але його формат можуть змінити залежно від епідемічної ситуації в країні.

9 березня завершився основний період реєстрації на ЗНО-2021. Було зареєстровано приблизно 320 тисяч осіб.