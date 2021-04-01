ВНО-2021: выпускникам хотят предоставить выбор, проходить ли тестирование

Минобразования пока не согласно с депутатами. Чиновники считают, что карантин не мешает проведению ВНО.

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал ВР принять за основу и в целом депутатский законопроект № 5014. Его суть состоит в том, что выпускники средней школы в этом году смогут выбирать вид оценки их результатов обучения:

годовое оценивание;

государственная итоговая аттестация;

государственная итоговая аттестация в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

"Документ призван минимизировать риски заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 при оценке результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования", – говорится в пояснительной записке.

Председатель комитета ВР Сергей Бабак отметил, что это вопрос чрезвычайно важный и дискуссионный, ведь трудно спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью.

Законопроект фактически продолжает практику, которая применялась в предыдущем учебном году.

Напомним, 23 марта в Министерстве образования и науки заявили, что ВНО в 2021 году состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах: пробное тестирование пройдет 10 апреля, основная сессия начнется 21 мая.

В министерстве отмечают, что во время карантина разрешено проведение мероприятий по оценке качества образования, осуществление которых относится к задачам Украинского центра оценивания качества образования и его региональных подразделений, а именно: пробного ВНО, ВНО, вступительных испытаний с использованием организационно-технологических процессов осуществления ВНО.

26 марта Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что ВНО в Украине не планируют отменять, но его формат могут изменить в зависимости от эпидемической ситуации в стране.

9 марта завершился основной период регистрации на ВНО-2021. Было зарегистрировано около 320 тысяч человек.