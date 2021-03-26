Формат проведения ВНО могут изменить из-за волны коронавируса, - Шкарлет

Экзамены, по словам чиновника, пройдут в любом случае. А сообщения об их возможной отмене он назвал фейком.

Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что ВНО в Украине не планируют отменять, но его формат могут изменить в зависимости от эпидемической ситуации в стране.

"Учитывая год пандемии, учитывая определенные непредсказуемые события по второй и третьей волне пандемии, на 2021 год — единственные изменения, которые могут происходить для внешнего независимого оценивания — это лишь формат проведения, который зависит от эпидемиологической ситуации в стране", — сказал министр, не уточнив, какие изменения могут произойти.

По словам Шкарлета, сообщения относительно отмены внешнего независимого оценивания являются фейками.

"На сегодня ВНО является инструментом оценки знаний, усвоенных учащимися во время обучения в школе", — заявил чиновник.

Ранее в Минобразования заявили, что карантинные ограничения не повлияют на проведение ВНО в 2021 году.

Напомним, в этом году пробное ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам состоится 10 апреля. Из-за эпидемических угроз каждый участник пробного ВНО мог выбрать только один предмет для прохождения. Тестирование будет платным, сумма составит от 195 до 255 грн в зависимости от региона. Регистрация на это тестирование закончилась 19 января.

Ранее 29 января Верховная Рада приняла постановление №4559, которым ввела премии для лучших участников внешнего независимого оценивания. Размер одной премии составляет 100 тысяч грн. Премию ежегодно будут присуждать 30-ти соискателям общего среднего образования текущего года, которые сдали ВНО по четырем и более предметам на общую сумму баллов не менее 790 баллов, в том числе на 200 баллов по меньшей мере по одному из предметов.