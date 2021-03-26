Формат проведення ЗНО можуть змінити через хвилю коронавірусу, — Шкарлет

Іспити, за словами чиновника, відбудуться в будь-якому випадку. А повідомлення про їхнє можливе скасування він назвав фейком.

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що ЗНО в Україні не планують скасовувати, але його формат можуть змінити залежно від епідемічної ситуації в країні.

"З огляду на рік пандемії, з огляду на певні непередбачувані події з другої й третьої хвилі пандемії, на 2021 рік — єдині зміни, які можуть відбуватися для зовнішнього незалежного оцінювання — це лише формат проведення, який залежить від епідеміологічної ситуації в країні", — сказав міністр, не уточнивши, які зміни можуть відбутися.

За словами Шкарлета, повідомлення щодо скасування зовнішнього незалежного оцінювання є фейком.

"На сьогодні ЗНО є інструментом оцінки знань, засвоєних учнями під час навчання в школі", — заявив чиновник.

Раніше в Міносвіти заявили, що карантинні обмеження не вплинуть на проведення ЗНО в 2021 році.

Нагадаємо, цьгоріч пробне ЗНО з української мови, української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов відбудеться 10 квітня. Через епідемічні загрози кожен учасник пробного ЗНО міг обрати тільки один предмет для проходження. Тестування буде платним, сума складе від 195 до 255 грн залежно від регіону. Реєстрація на це тестування закінчилася 19 січня.

Раніше 29 січня Верховна Рада ухвалила постанову №4559, якою ввела премії для кращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Розмір однієї премії становить 100 тисяч грн. Премію щорічно присуджуватимуть 30-ти претендентам загальної середньої освіти поточного року, які здали ЗНО з чотирьох і більше предметів загальною сумою балів не менше 790 балів, зокрема й на 200 балів щонайменше з одного з предметів.