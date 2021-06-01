В Україні встановлено День пам'яті дітей, загиблих унаслідок російської агресії

Жертвами агресії РФ в Україні вже стали не менше 240 дітей.

Верховна Рада 1 червня 308-ма голосами прийняла постанову №5343, якою встановлено в Україні 4 червня як День пам'яті дітей, загиблих унаслідок російської агресії.

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У постанові рекомендовано Кабміну у двотижневий термін розробити і затвердити план заходів щодо вшанування на державному рівні пам'яті таких дітей.

Депутати зазначили, що з 2014 року в результаті агресії РФ на території різних областей, зокрема Донецької і Луганської, загинули не менше 240 дітей.

На міжнародному рівні 4 червня, згідно з рішенням Генеральної асамблеї ООН, є Міжнародним днем дітей — безневинних жертв агресій.

Міжнародний день захисту дітей відзначається щорічно 1 червня. Його заснували у листопаді 1949 року в Парижі рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок.

Нагадаємо, бойовики на окупованому Донбасі готують до участі у війні дітей від 10 до 17 років. Про це повідомив Офіс генпрокурора України. "Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року представники незаконних збройних формувань РФ у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років до участі в бойових діях", — повідомили правоохоронці.

У селі Благодатне (Донецька область) 16-річний підліток підірвався на вибухонебезпечному предметі. Поліція порушила кримінальну справу.