В Украине установлен День памяти детей, погибших вследствие российской агрессии

Жертвами агрессии РФ в Украине уже стали не менее 240 детей.

Верховная Рада 1 июня 308-ю голосами приняла постановление № 5343, которое устанавливает в Украине 4 июня как День памяти детей, погибших вследствие российской агрессии.

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В постановлении рекомендовано Кабмину в двухнедельный срок разработать и утвердить план мероприятий о чествовании на государственном уровне памяти таких детей.

Депутаты отметили, что с 2014 года в результате агрессии РФ на территории разных областей, в том числе Донецкой и Луганской, погибли не менее 240 детей.

На международном уровне 4 июня, согласно решению Генеральной ассамблеи ООН, является Международным днем детей – безвинных жертв агрессий.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Он учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.

Напомним, боевики на оккупированном Донбассе готовят к участию в войне детей от 10 до 17 лет. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины. "Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года представители незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых псевдопатриотических клубах и военных лагерях готовят девушек и парней в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях", — сообщили правоохранители.

В селе Благодатное (Донецкая область) 16-летний подросток подорвался на взрывоопасном предмете. Полиция возбудила уголовное дело.