"Нова охорона" штурмувала ринок "Столичний" і не пускає продавців (фото)

Вночі так звані "тітушки" штурмували адміністративну будівлю і влаштували там погром, стверджують очевидці.

Вранці 4 червня озброєні люди в масках не пускають продавців на ринок "Столичний" під Києвом. Про це повідомив кореспондент "Обозревателя" з місця подій.

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За даними очевидців, приблизно о 21:00 територію ринку покинули чотири мікроавтобуси з поліцейськими і машина "швидкої допомоги". Через деякий час люди без розпізнавальних знаків штурмували об'єкт, при цьому деякі залишилися в павільйоні й вночі влаштували погром — на кадрах із місця події можна помітити зламані двері.

[ + – ] Погром на ринку Столичний під Києвом Фото: Обозреватель

Вранці на пункті пропуску зібралася велика кількість чоловіків, які приховують обличчя. Юрист Віталій Каплієнко заявив, що невідомі представляються новою охороною "Столичного" і нікого не пропускають на ринок, враховуючи продавців. Тим часом, на території чергує поліцейський спецназ і бійці Національної гвардії.

[ + – ] Люди в масках не пропускають продавців на ринок "Столичний" Фото: Обозреватель [ + – ] Люди в касках і бронежилетах на ринку "Столичний" Фото: Обозреватель

Керівник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов розповів, що конфлікт виник між суб'єктами господарювання через права на адміністративну будівлю ринку. За його словами, правоохоронці не втручаються в розбирання, а лише намагаються запобігти зіткненням, хуліганству та спробам силового захоплення об'єкта.

Раніше стало відомо, що озброєні люди приїхали громити ринок "Столичний" 3 червня. Вони увірвалися в павільйон і почали знищувати майно за допомогою кувалд, сокир і ломів. Поліція за допомогою сльозогінного газу скрутила чотирьох осіб, які заблокували проїзд на прохідній, поставили оточення і почали слідчі заходи. Очевидці припускають, що відбувається рейдерське захоплення.

Адміністрація ринку "Столичний" повідомила про припинення роботи, яка відновиться тільки після укладання нових договорів з орендарями та оплати комунальних послуг. Зараз нерухомість належить двом компаніям: "Оілс" і "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний".