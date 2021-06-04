"Новая охрана" штурмовала рынок "Столичный" и не пускает продавцов (фото)

Ночью так называемые "титушки" штурмовали административное здание и устроили там погром, утверждают очевидцы.

Утром 4 июня вооруженные люди в масках не пускают продавцов на рынок "Столичный" под Киевом. Об этом сообщил корреспондент "Обозревателя" с места событий.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным очевидцев, около 21:00 территорию рынка покинули четыре микроавтобуса с полицейскими и машина "скорой помощи". Спустя некоторое время люди без опознавательных знаков штурмовали объект, при этом некоторые остались в павильоне и ночью устроили погром — на кадрах с места происшествия можно заметить сломанные двери.

[ + – ] Погром на рынке Столичный под Киевом Фото: Обозреватель

Утром на пункте пропуска собралось большое количество мужчин, скрывающих лица. Юрист Виталий Каплиенко заявил, что неизвестные представляются новой охраной "Столичного" и никого не пропускают на рынок, включая продавцов. Тем временем, на территории дежурит полицейский спецназ и бойцы Национальной гвардии.

[ + – ] Люди в масках не пропускают продавцов на рынок "Столичный" Фото: Обозреватель [ + – ] Люди в касках и бронежилетах на рынке "Столичный" Фото: Обозреватель

Руководитель Нацполиции Киевской области Андрей Небитов рассказал, что конфликт возник между субъектами хозяйствования из-за прав на административное здание рынка. По его словам, правоохранители не вмешиваются в разборки, а лишь пытаются предотвратить столкновения, хулиганство и попытки силового захвата объекта.

Ранее стало известно, что вооруженные люди приехали громить рынок "Столичный" 3 июня. Они ворвались в павильон и начали уничтожать имущество при помощи кувалд, топоров и ломов. Полиция при помощи слезоточивого газа скрутила четырех человек, которые заблокировали проезд на проходной, поставили оцепление и начали следственные мероприятия. Очевидцы предполагают, что происходит рейдерский захват.

Администрация рынка "Столичный" сообщила о прекращении работы, которая возобновится только после заключения новых договоров с арендаторами и оплаты коммунальных услуг. Сейчас недвижимость принадлежит двум компаниям: "ОИЛСИ" и "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный".