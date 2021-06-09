Не заплатив за ремонт: поліція затримала іноземців за викрадення чоловіка в Києві

Постраждалого побили і силою затягнули в машину, щоб вивезти за місто, припускає слідство.

У Києві під час спецоперації правоохоронці затримали чотирьох осіб за викрадення боржника. Подробиці на офіційному сайті опублікував відділ комунікації столичної поліції.

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Напередодні ввечері жінка повідомила в Солом'янське управління поліції про викрадення людини, за її словами невідомі побили і насильно заштовхали людину в машину на перехресті Вузівської вулиці і проспекту Лобановського. Очевидиця запам'ятала номер машини, що дозволило поліцейським провести в Києві спеціальну операцію з перехоплення.

Приблизно через годину чотирьох іноземців затримали поруч з Північним мостом. Як з'ясували правоохоронці, недавно вони посварилися з 32-річним потерпілим через борг — молоді люди 1993-1995 років народження зробили ремонт у квартирі громадянина, а той їм не заплатив. Щоб розібратися з боржником і отримати обіцяні гроші, ймовірні викрадачі, уродженці іншої країни, хотіли вивезти його зі столиці.

Солом'янське управління відкрило кримінальне провадження про незаконне позбавлення людини свободи, фігурантам уже повідомили про підозру. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Раніше з'явилася інформація, що в Києві чоловіка викрали і побили за пошкодження мопеда. За версією слідства, власник транспорту разом з товаришем зв'язали жертву і вимагали в нього 15 тисяч гривень.

Поліцейські врятували 14-річну дівчинку, яку намагалися викрасти в Білій Церкві. Передбачається, що двоє хлопців напоїли постраждалу і затягли в автомобіль, проте вона змогла зв'язатися з правоохоронцями, а також описати транспортний засіб і місцевість.

Нещодавно інкасатор з Шостки звинуватив поліцейських у тортурах заради зізнання в крадіжці. Чоловіка вважають винним у зникненні 10 тисяч гривень з терміналу, який він обслуговував. За словами самого підозрюваного, його жорстоко били та звішували з моста, у результаті чого він опинився в лікарні.