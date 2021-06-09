Не заплатил за ремонт: полиция задержала иностранцев за похищение мужчины в Киеве

Пострадавшего избили и силой затащили в машину, чтобы вывезти за город, предполагает следствие.

В Киеве во время спецоперации правоохранители задержали четырех человек за похищении должника. Подробности на официальном сайте опубликовал отдел коммуникации столичной полиции.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Накануне вечером женщина сообщила в Соломенское управление полиции о похищении человека, по ее словам неизвестные избили и насильно затолкали человека в машину на перекрестке Вузовской улицы и проспекта Лобановского. Очевидица запомнила номер машины, что позволило полицейским ввести в Киеве специальную операцию по перехвату.

Примерно через час четырех иностранцев задержали рядом с Северным мостом. Как выяснили правоохранители, недавно они поругались с 32-летним пострадавшим из-за долга — молодые люди 1993-1995 годов рождения сделали ремонт в квартире гражданина, а тот им не заплатил. Чтобы разобраться с должником и получить обещанные деньги, предполагаемые похитители, уроженцы другой страны, хотели вывезти его из столицы.

Соломенское управление открыло уголовное производство о незаконном лишении человека свободы, фигурантам уже сообщили о подозрении. Задержанным грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее появилась информация, что в Киеве мужчину похитили и избили за повреждение мопеда. По версии следствия, владелец транспорта вместе с товарищем связали жертву и требовали у него 15 тысяч гривен.

Полицейские спасли 14-летнюю девочку, которую пытались похитить в Белой Церкви. Предполагается, что двое парней напоили пострадавшую и затащили в автомобиль, однако она смогла связаться с правоохранителями, а также описать транспортное средство и местность.

Недавно инкассатор из Шостки обвинил полицейских в пытках ради признания в краже. Мужчину считают виновным в пропаже 10 тысяч гривен из терминала, который он обслуживал. По словам самого подозреваемого, его жестоко избивали и свешивали с моста, в результате чего он оказался в больнице.