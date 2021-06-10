З інституту біотехнологій у Києві викрали небезпечні штами вірусу

У прокуратурі кажуть, що злочин скоїла екс-співробітниця. Штами вірусів тварин вона нібито зберігала в холодильнику в себе вдома, щоб потім продати.

Колишня завідувачка сектору Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів отримала підозру за фактом заволодіння небезпечними штамами вірусу шляхом зловживання службовим становищем. Про це в четвер, 10 червня, повідомляє Офіс генпрокурора.

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Слідчі вважають, що співробітниця інституту, яка відповідала за підтримання штамів у потрібному стані, забрала додому небезпечні штами, які прийнято вважати збудниками заразних хвороб тварин, здатних швидко розповсюджуватися в серйозних масштабах, незалежно від державних кордонів. Зокрема, мова йде про ньюкаслську хвороби птиці.

У прокуратурі стверджують, що для приховування злочину жінка порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, яка передбачає отримання середньої проби для зараження ембріонів.

"Тобто вона навмисно зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу — зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу, не повертала їх у сховище мікроорганізмів, а частину матеріалу привласнювала собі", — йдеться в повідомленні.

Слідчі зазначають, що штами вірусу жінка зберігала в себе вдома в холодильнику з метою подальшого збуту. Своїми діями вона нібито завдала шкоди Державному науково-контрольному інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів.

Незабаром підозрюваній (за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України) оберуть запобіжний захід.

Як повідомлялося раніше, влада Китаю зафіксувала перший в історії випадок зараження людини штамом пташиного грипу H10N3. За даними медиків, 41-річного жителя міста Чженьцзян з жаром і нездужанням госпіталізували в лікарню 28 квітня. Через місяць, 28 травня, йому поставили діагноз — в організмі виявлено штам пташиного грипу H10N3. Але в Національній комісії охорони здоров'я Китаю не розкривають подробиці того, як саме 41-річний житель міг заразитися цим вірусом.

Нагадаємо також, що африканським пінгвінам почнуть робити щеплення від пташиного грипу, щоб врятувати від зникнення.