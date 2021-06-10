Из института биотехнологий в Киеве похитили опасные штаммы вируса

В прокуратуре говорят, что преступление совершила экс-сотрудница. Штаммы вирусов животных она якобы хранила в холодильнике у себя дома, чтобы потом продать.

Бывшая заведующая сектора Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов получила подозрение по факту завладения опасными штаммами вируса путем злоупотребления служебным положением. Об этом в четверг, 10 июня, сообщает Офис генпрокурора.

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Следователи считают, что сотрудница института, отвечавшая за поддержание штаммов в нужном состоянии, унесла домой опасные штаммы, которые принято считать возбудителями заразных болезней животных, способных быстро распространяться в серьезных масштабах, независимо от государственных границ. В частности, речь идет о ньюкаслской болезни птицы.

В прокуратуре утверждают, что для сокрытия преступления женщина нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов.

"То есть она намеренно уменьшала количество исходящих образцов для получения нового пассажа – заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса, не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть материала присваивала себе", – говорится в сообщении.

Следователи отмечают, что штаммы вируса женщина хранила у себя дома в холодильнике с целью дальнейшего сбыта. Своими действиями она якобы нанесла урон Государственному научно-контрольному институту биотехнологий и штаммов микроорганизмов.

Вскоре подозреваемой (по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) изберут меру пресечения.

Как сообщалось ранее, власти Китая зафиксировали первый в истории случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. По данным медиков, 41-летнего жителя города Чжэньцзян с жаром и недомоганием госпитализировали в больницу 28 апреля. Через месяц, 28 мая, ему поставили диагноз — в организме выявлен штамм птичьего гриппа H10N3. Но в Национальной комиссии здравоохранения Китая не раскрывают подробности того, как именно 41-летний житель мог заразиться этим вирусом.

Напомним также, что африканских пингвинов начнут прививать от птичьего гриппа, чтобы спасти от исчезновения.