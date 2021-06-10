"Не влаштувала ціна": Піскун заявив, що вже давно виселився з держдачі (відео)

Також ексгенпрокурор підкреслив, що виселяти людей з держдач без рішення суду керівництво країни не має права.

Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що вже давно виселився з державної дачі. Як стверджує Піскун, його не влаштувала вартість оренди.

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"Я виселився добровільно і ще до того, як підняли це питання. Тому що мене не влаштувала ціна, яку потрібно було вже платити за цю державну дачу, яку я отримав колись у використання на праві договору оренди як генеральний прокурор України, який мав державну охорону", — заявив Святослав Піскун, коментуючи виселення з державних дач, згідно з рішенням РНБО.

При цьому Піскун зазначив, що виселення є "адміністративним дією", яка не може бути реалізована без відповідного рішення суду.

"Нікого нізвідки не можна виселяти без рішення відповідної судової інстанції", — зазначив Піскун.

Раніше його прізвище потрапило в список колишніх чиновників, які підлягають виселенню за підсумками протокольного рішення РНБО в травні 2021 року. За результатами проведеного аудиту державних земель і будинків в столичних районах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався процес виселення з цих територій 20 осіб, серед яких був і ексгенпрокурор.

Як повідомлялося раніше, за ініціативою президента України Володимира Зеленського в елітних районах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався аудит, мета якого — виселення ексчиновників, які орендують там державні дачі. Йдеться про більше ніж сотні держдач і резиденцій, в яких проживають колишні депутати, члени уряду і навіть президент. Для їх виселення використовуватимуть формальні приводи, такі як борги за оренду і "комуналку", незаконна перебудова будівель і захоплення територій. Загалом йдеться про більше ніж сотні держдач і резиденцій.

За словами Зеленського, мета ревізії — не у звільненні дач "під свою команду". При цьому нову концепцію оренди житла в елітних Конча-Заспі, ВДНГ і Пуща-Водиці глава держави пообіцяв представити пізніше.