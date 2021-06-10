"Не устроила цена": Пискун заявил, что уже давно выселился с госдачи (видео)

В то же время экс-генпрокурор подчеркнул, что выселять людей с госдач без решения суда руководство страны не имеет права.

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что уже давно выселился с государственной дачи. Как утверждает Пискун, его не устроила стоимость аренды.

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"Я выселился добровольно и еще до того, как подняли этот вопрос. Потому что меня не устроила цена, которую нужно было уже платить за эту государственную дачу, которую я получил когда-то в использование на праве договора аренды как генеральный прокурор Украины, который имел государственную охрану", — заявил Святослав Пискун, комментируя выселение из государственных дач, согласно решению СНБО.

При этом Пискун отметил, что выселение является "административным действием", которое не может быть реализовано без соответствующего решения суда.

"Никого ниоткуда нельзя выселять без решения соответствующей судебной инстанции", — отметил Пискун.

Ранее его фамилия попала в список бывших чиновников, которые подлежат выселению по итогам протокольного решения СНБО в мае 2021 года. По результатам проведенного аудита государственных земель и домов в столичных районах Конча-Заспа и Пуща-Водица начался процесс выселения с этих территорий 20 человек, среди которых был и экс-генпрокурор.

Как сообщалось ранее, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в элитных районах Конча-Заспа и Пуща-Водица начался аудит, цель которого – выселение экс-чиновников, которые арендуют там государственные дачи. Речь идет о более чем сотне госдач и резиденций, в которых проживают бывшие депутаты, члены правительства и даже президент. Для их выселения будут использовать формальные поводы, такие как долги за аренду и "коммуналку", незаконная перестройка зданий и захват территорий. В целом речь идет о более чем сотне госдач и резиденций.

По словам Зеленского, цель ревизии – не в освобождении дач "под свою команду". При этом новую концепцию аренды жилья в элитных Конча-Заспе, ВДНХ и Пуща-Водице глава государства пообещал представить позже.