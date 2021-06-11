У Києві на Шулявці біля танка замість будівництва розіб'ють парк, — КМДА

Скандальну земельну ділянку викуплять у приватного власника "виключно за його власною волею".

Київська міськрада 10 червня вирішила викупити земельну ділянку площею 0,311 га для відновлення благоустрою зеленої зони та створення міського парку на проспекті Перемоги, 50-А в Шевченківському районі.

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[ + – ] Ділянка, яку хочуть викупити

Як зазначив заступник міського голови — секретар Київської міськради Володимир Бондаренко, власник ділянки — ТОВ «Шулявка» не використав її за цільовим призначенням і своєчасно не забезпечив благоустрій зеленої зони.

З 2014 зазначена ділянка знаходиться в приватній власності. "Однак спроби її освоєння викликають значний суспільний резонанс, оскільки забудова частково планується на території зелених насаджень загального користування. Крім того, дозвільні документи на будівництво у власника відсутні", — підкреслив Бондаренко.

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Він додав, що з моменту набуття права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-офісного комплексу з рестораном швидкого харчування й благоустроєм та озелененням скверу ніяких будівельних робіт не відбувалося. Тому місто викупить цю ділянку для створення парку.

Бондаренко підкреслив, що ухвалення цього рішення не є втручанням міста у володіння майном, оскільки викуп земельної ділянки для суспільних потреб відбуватиметься "виключно за волею власника земельної ділянки".

Нагадаємо, в грудні минулого року Державна архітектурно-будівельна інспекція видала дозвіл компанії "Інтергал-Буд" на скандальне будівництво в Києві за адресою вул. Жмаченка, 20, де згідно з рішенням Київради повинен бути парк.

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