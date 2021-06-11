В Киеве на Шулявке возле танка вместо стройки разобьют парк, – КГГА

Скандальный земельный участок выкупят у частного собственника "исключительно по его собственной воле".

Киевский горсовет 10 июня решил выкупить земельный участок площадью 0,311 га для восстановления благоустройства зеленой зоны и создания городского парка на проспекте Победы, 50-А в Шевченковском районе.

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[ + – ] Участок, который хотят выкупить

Как отметил заместитель городского головы – секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко, владелец участка – ООО «Шулявка» не использовал его по целевому назначению и своевременно не обеспечил благоустройство зеленой зоны.

С 2014 указанный участок находится в частной собственности. "Однако попытки его освоения вызывают значительный общественный резонанс, поскольку застройка частично планируется на территории зеленых насаждений общего пользования. Кроме того, разрешительные документы на строительство у владельца отсутствуют", – подчеркнул Бондаренко.

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Он добавил, что с момента приобретения права собственности на земельный участок с целевым назначением для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного комплекса с рестораном быстрого питания и благоустройством и озеленением сквера никаких строительных работ не происходило. Поэтому город выкупит этот участок для создания парка.

Бондаренко подчеркнул, что принятие этого решения не является вмешательством города во владение имуществом, так как выкуп земельного участка для общественных нужд будет происходить "исключительно по воле собственника земельного участка".

Напомним, в декабре прошлого года Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала разрешение компании "Интергал-Буд" на скандальную стройку в Киеве по адресу ул. Жмаченко, 20, где согласно решению Киевсовета должен быть парк.

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