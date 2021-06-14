На зв'язок із рідними не виходить: під Києвом розшукують 17-річну дівчину (фото)

Анна Новікова з Броварів зникла рано-вранці, 12 червня. Неповнолітня вийшла з дому і до цього часу не повернулася.

У Київській області третій день тривають пошуки 17-річної Анни Новікової.

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Telegram-канал "Київ Оперативний" повідомляє, що дівчина зникла в суботу, 12 червня о 4 ранку в Броварах.

"Броварським районним управлінням поліції розшукується неповнолітня Анна Новікова, 17 років. Приблизно о 4:30 12 червня 2021 року вона покинула своє місце проживання по вулиці Зеленського в Броварах і не виходить на звʼязок із батьками. Зараз місцезнаходження дівчини невідоме", — сказано в повідомленні.

Повідомляється про прикмети дівчини: на вигляд їй 17-18 років, зріст — 160 см, Анна худорлявої статури, волосся у неї пряме, довге, русяве, обличчя овальної форми, очі блакитні.

[ + – ] Анна Новікова

На момент зникнення була одягнена в джинси синього кольору, рожеву футболку, на ногах дівчини були спортивні босоніжки золотистого кольору з чорною підошвою.

При собі мала вишневу шкіряну сумку типу "шопер".

Правоохоронці просять усіх, хто знає що-небудь про місцезнаходження Анни, повідомляти їм по телефону спецлінії поліції "102".

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