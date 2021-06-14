На связь с родными не выходит: под Киевом разыскивают 17-летнюю девушку (фото)

Анна Новикова из Броваров пропала ранним утром, 12 июня. Несовершеннолетняя вышла из дома и до сих пор не вернулась.

В Киевской области третий день продолжаются поиски 17-летней Анны Новиковой.

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Telegram-канал "Киев Оперативный" сообщает, что девушка пропала в субботу, 12 июня в 4 утра в Броварах.

"Броварским районным управлением полиции разыскивается несовершеннолетняя Анна Новикова, 17 лет. Около 4:30 12 июня 2021 года она оставила свое место жительства по улице Зеленского в Броварах и не выходит на связь с родителями. Сейчас местонахождение девушки неизвестно", – сказано в сообщении.

Сообщается о приметах девушки: на вид ей 17-18 лет, рост – 160 см, Анна худощавого телосложения, волосы у нее прямые, длинные, русые, лицо овальной формы, глаза голубые.

[ + – ] Анна Новикова

На момент исчезновения была одета в джинсы синего цвета, розовую футболку, на ногах девушки были спортивные босоножки золотистого цвета с черной подошвой.

При себе имела вишневую кожаную сумку типа "шоппер".

Правоохранители просят всех, кто знает что-либо о местонахождении Анны, сообщать им по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, в мае в селе Малозименово Березовского района Одесской области потерялась четырехлетняя девочка. К счастью, ребенка нашли.

Также мы сообщали, что в апреле правоохранители Киевской области разыскивали двухлетнего Богдана Униченко, который пропал без вести в селе Раговка Вышгородского района. Ребенка также нашли.

А семилетнюю Марийку Борисову, без вести пропавшую в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области 7 марта, обнаружили мертвой 11 марта в родной деревне.