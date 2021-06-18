МОЗ не використало 41% грошей, виділених із початку року на вакцинацію від коронавірусу

Також не використані 55% грошей, виділені на лікування українців за кордоном, підрахували в Рахунковій палаті.

Станом на 1 червня за всіма бюджетними програмами, враховуючи вакцинацію від коронавірусу, МОЗ не використало 8,4 млрд грн або 12,1% із виділених 66,4 млрд грн. Про це повідомляє телеграм-канал "Про бюджет", який веде радник голови Рахункової палати Віктор Мазярчук.

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З цієї суми 8 млрд грн не використані за бюджетними програмами, які вже реалізуються. Ще 0,4 млрд грн — за пʼятьома програмами, паспорти яких ще не затверджені. Це такі програми:

створення сучасної клінічної бази в Національному інституті раку;

виготовлення проектно-кошторисної документації для створення багатопрофільних лікарень загальнодержавного значення;

здійснення державної компенсації шкоди, повʼязаної з ускладненнями, які можуть виникнути після вакцинації COVID-19;

розвиток системи екстреної медичної допомоги, модернізація та оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоровʼя;

створення біокластера "Біологічна безпека і розвиток біотехнологічних технологій".

За бюджетною програмою "Проведення вакцинації проти COVID-19" виділено 9 099 млн грн, витрачено — 5 348 млн, не використано 41,2% фінансування.

На лікування громадян за кордоном виділено 438 млн грн, використано тільки 195 млн (залишок 55,4%).

За програмою "Забезпечення медичних установ і комплексних заходів програмного характеру" виділено 1 480 млн грн, витрачено лише 18 млн, тобто залишок становить 98,8%.

На загальному тлі краще за інших виглядає програма "Реалізація державних гарантій медичного обслуговування: з виділених 51 245 млн грн не використані тільки 3,5%.

Зазначимо, що невикористання виділених бюджетних коштів означає, що відповідні чиновники не змогли належним чином організувати необхідні закупівлі, тендери тощо.

Якщо виходити з того, що всі бюджетні витрати є необхідними й обґрунтованими (вони такими повинні бути за визначенням), то невикористання грошей не може не позначитися негативно на діяльності тих сфер, для яких вони призначені.

Нагадаємо, на кінець березня МОЗ витратило 1,59 млрд грн на закупівлю вакцин за бюджетною програмою 2021 року "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19". Це становить 40% від загальної суми програми в 3,95 млрд грн, повідомила експертна організація StateWatch із посиланням на лист Державної казначейської служби.

Наприкінці квітня Кабінет міністрів ухвалив постанову, що передбачає компенсації для громадян, які втратили здоровʼя після отримання вакцини від COVID-19. Виплати передбачені в тих випадках, коли буде доведений причинно-наслідковий звʼязок між введенням препарату та погіршенням здоровʼя.