Минздрав не использовал 41% денег, выделенных с начала года на вакцинацию от коронавируса

Также не использованы 55% денег, выделенных на лечение украинцев за рубежом, подсчитали в Счетной палате.

По состоянию на 1 июня по всем бюджетным программам, включая вакцинацию от коронавируса, Минздрав не использовал 8,4 млрд грн или 12,1% из выделенных 66,4 млрд грн. Об этом сообщает телеграм-канал "Про бюджет", который ведет советник главы Счетной палаты Виктор Мазярчук.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Из этой суммы 8 млрд грн не использованы по бюджетным программам, которые уже реализуются. Еще 0,4 млрд грн – по пяти программам, паспорта которые еще не утверждены. Это такие программы:

создание современной клинической базы в Национальном институте рака;

изготовление проектно-сметной документации для создания многопрофильных больниц общегосударственного значения;

осуществление государственной компенсации вреда, связанного с осложнениями, которые могут возникнуть после вакцинации COVID-19;

развитие системы экстренной медицинской помощи, модернизация и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения;

создание биокластера "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий".

По бюджетной программе "Проведение вакцинации против COVID-19" выделено 9 099 млн грн, потрачено – 5 348 млн, не использовано 41,2% финансирования.

На лечение граждан за границей выделено 438 млн грн, использовано только 195 млн (остаток 55,4%).

По программе "Обеспечение медицинских учреждений и комплексных мероприятий программного характера" выделено 1480 млн грн, потрачено только 18 млн, то есть остаток составляет 98,8%.

На общем фоне лучше других выглядит программа "Реализация государственных гарантий медицинского обслуживания: из выделенных 51 245 млн грн не использованы только 3,5%.

Отметим, что неиспользование выделенных бюджетных средств означает, что соответствующие чиновники не смогли надлежащим образом организовать необходимые закупки, тендеры и т.п.

Если исходить из того, что все бюджетные расходы являются необходимыми и обоснованными (они такими должны быть по определению), то неиспользование денег не может не сказаться негативно на деятельности тех сфер, для которых они предназначены.

Напомним, на конец марта Минздрав потратил 1,59 млрд грн на закупку вакцин по бюджетной программе 2021 года "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19". Это составляет 40% от общей суммы программы в 3,95 млрд грн, сообщила экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо Государственной казначейской службы.

В конце апреля Кабинет министров принял постановление, предусматривающее компенсации для граждан, утративших здоровье после получения вакцины от COVID-19. Выплаты предусмотрены в тех случаях, когда будет доказана причинно-следственная связь между введением препарата и ухудшением здоровья.