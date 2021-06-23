Мінкульт презентував брошуру з порадами, як діяти в разі війни (фото, відео)

Посібник із практичними рекомендаціями мирному населенню буде надрукований чотирьома мовами тиражем 100 тисяч примірників.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури розробив брошуру під назвою "У разі надзвичайної ситуації або війни", в якій наведені поради українцям на випадок військових дій з боку РФ.

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Як повідомляє Укрінформ, презентація відбулася в середу, 23 червня.

За словами глави Центру Любові Цибульської, ідея створити подібну брошуру виникла після останньої ескалації ситуації на українському кордоні з боку РФ.

"Ми взяли за зразок шведську брошуру, яка містить практичні поради. Цю брошуру можна дуже швидко прочитати в момент безпосередньої загрози. Вона містить поради про те, як підготувати свій будинок, що робити під час артобстрілів, під час обстрілів зі стрілецької зброї", — розповіла вона.

[ + – ] Один із розворотів брошури [ + – ] Поради українцям

Цибульська повідомила також, що брошуру поширюватимуть як у друкованому вигляді чотирьома мовами (українською, кримськотатарською, англійською та російською), так і онлайн.

"Ми надрукуємо приблизно 100 тисяч примірників і, насамперед, будемо поширювати її в південних і східних областях України. У цій брошурі ми не говоримо про абстрактну загрозу, ми чітко називаємо агресора — агресором, Росію — окупантом", — підсумувала Любов Цибульська.

[ + – ] Презентація брошури

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Поліна Лисенко заявила, що відомство, яке вона очолює, працюватиме не тільки з фейками, але й з інформацією, яка подається в маніпулятивному ключі і може нашкодити нацбезпеці України.

Також повідомлялося, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканал "НАШ" на суму понад 110 тисяч гривень за "наративи російської пропаганди".

Фокус писав про те, що російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що президент України Володимир Зеленський за порадою лідера США Джо Байдена нібито відправив на Донбас "колони українських геїв" для проведення там "гей-параду".