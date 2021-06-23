Минкульт презентовал брошюру с советами, как действовать в случае войны (фото, видео)

Пособие с практическими рекомендациями мирному населению будет напечатано на четырех языках тиражом 100 тысяч экземпляров.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры разработал брошюру под названием "В случае чрезвычайной ситуации или войны", в которой приведены советы украинцам на случай военных действий со стороны РФ.

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Как сообщает Укринформ, презентация состоялась в среду, 23 июня.

По словам главы Центра Любови Цыбульской, идея создать подобную брошюру возникла после последней эскалации ситуации на украинской границе со стороны РФ.

"Мы взяли за образец шведскую брошюру, которая содержит практические советы. Эту брошюру можно очень быстро прочитать в момент непосредственной угрозы. Она содержит советы о том, как подготовить свой дом, что делать во время артобстрелов, во время обстрелов из стрелкового оружия", – рассказала она.

[ + – ] Один из разворотов брошюры [ + – ] Советы украинцам

Цыбульская сообщила также, что брошюру будут распространять как в печатном виде на четырех языках (украинском, крымскотатарском, английском и русском), так и онлайн.

"Мы напечатаем около 100 тысяч экземпляров и, в первую очередь, будем распространять ее в южных и восточных областях Украины. В этой брошюре мы не говорим об абстрактной угрозе, мы четко называем агрессора – агрессором, Россию – оккупантом", – подытожила Любовь Цибульская.

[ + – ] Презентация брошюры

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Полина Лысенко заявила, что ведомство, которое она возглавляет, будет работать не только с фейками, но и с информацией, которая подается в манипулятивном ключе и может навредить нацбезопасности Украины.

Также сообщалось, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканала "НАШ" на сумму свыше 110 тысяч гривен за "нарративы российской пропаганды".

Фокус писал о том, что российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что президент Украины Владимир Зеленский по совету лидера США Джо Байдена якобы отправил на Донбасс "колонны украинских гомосексуалистов" для проведения там "гей парада".