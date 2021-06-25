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Україна ТОП-100 найвпливовіших жінок України. Рейтинг Фокуса 2021

В Україні жінкам складно проявити себе у військовій справі й у медицині — підсумки рейтингу Фокуса

Галина Ковальчук
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Жінки, ВСУ, військовослужбовці
Фото: Скріншот | Жіночий батальйон ЗСУ на військовому параді на честь Дня Незалежності

Актуальні проблеми України, такі як пандемія COVID-19 і збройний конфлікт із Росією продовжують розвʼязувати чоловіки.

Свіжий випуск журналу Фокус повністю присвячений рейтингу 100 найвпливовіших жінок України.

Починаючи з 2006 року, щорічно редакція журналу та запрошені експерти визначають, хто має найбільшу вагу і популярність в різних сферах життя в нашій країні. Критеріями для відбору кандидаток є можливість впливати на ухвалення державних рішень і на громадську думку, бізнес-вплив, особиста популярність і родинні звʼязки.

Традиційно лідерські позиції зберігають жінки в органах влади, політиці та бізнесі, які складають 58% учасниць рейтингу. Більше десятка фігуранток — представники медіа, які мають вплив на формування громадської думки та порядку денного в Україні. У той же час актуальні проблеми України, такі як пандемія COVID-19 і збройний конфлікт із Росією продовжують розвʼязувати чоловіки — кількість впливових жінок у військовій справі та медицині становить 3% рейтингу Фокуса.

ТОП-10 рейтингу найвпливовіших жінок України

  1. Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні.
  2. Олена Зеленська, перша леді України.
  3. Ірина Венедіктова, генеральна прокурорка України.
  4. Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка.
  5. Мелінда Сіммонс, надзвичайна й повноважна амбасадорка Великобританії в Україні.
  6. Оксана Маркарова, надзвичайна й повноважна амбасадорка України в США.
  7. Галина Герега, співвласниця компанії "Епіцентр К", політикиня.
  8. Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська солідарність", народна депутатка.
  9. Ірина Побєдоносцева, генеральна директорка Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента.
  10. Катерина Павленко, фронтвумен групи GO_A, співачка.

Повністю рейтинг можна знайти у свіжому номері журналу "Фокус", який надійшов у продаж 25 червня. На сайті Focus.ua він буде опублікований у вівторок, 29 червня.

Нагадаємо, складання експертних оцінок давно стало знаковою особливістю Фокуса. Так, нещодавно редакція підготувала рейтинги кращих топменеджерів України 2021 року і найкрасивіших памʼяток Красива країна.