В Україні жінкам складно проявити себе у військовій справі й у медицині — підсумки рейтингу Фокуса

Актуальні проблеми України, такі як пандемія COVID-19 і збройний конфлікт із Росією продовжують розвʼязувати чоловіки.

Свіжий випуск журналу Фокус повністю присвячений рейтингу 100 найвпливовіших жінок України.

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Починаючи з 2006 року, щорічно редакція журналу та запрошені експерти визначають, хто має найбільшу вагу і популярність в різних сферах життя в нашій країні. Критеріями для відбору кандидаток є можливість впливати на ухвалення державних рішень і на громадську думку, бізнес-вплив, особиста популярність і родинні звʼязки.

Традиційно лідерські позиції зберігають жінки в органах влади, політиці та бізнесі, які складають 58% учасниць рейтингу. Більше десятка фігуранток — представники медіа, які мають вплив на формування громадської думки та порядку денного в Україні. У той же час актуальні проблеми України, такі як пандемія COVID-19 і збройний конфлікт із Росією продовжують розвʼязувати чоловіки — кількість впливових жінок у військовій справі та медицині становить 3% рейтингу Фокуса.

ТОП-10 рейтингу найвпливовіших жінок України

Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні. Олена Зеленська, перша леді України. Ірина Венедіктова, генеральна прокурорка України. Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка. Мелінда Сіммонс, надзвичайна й повноважна амбасадорка Великобританії в Україні. Оксана Маркарова, надзвичайна й повноважна амбасадорка України в США. Галина Герега, співвласниця компанії "Епіцентр К", політикиня. Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська солідарність", народна депутатка. Ірина Побєдоносцева, генеральна директорка Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента. Катерина Павленко, фронтвумен групи GO_A, співачка.

Повністю рейтинг можна знайти у свіжому номері журналу "Фокус", який надійшов у продаж 25 червня. На сайті Focus.ua він буде опублікований у вівторок, 29 червня.

Нагадаємо, складання експертних оцінок давно стало знаковою особливістю Фокуса. Так, нещодавно редакція підготувала рейтинги кращих топменеджерів України 2021 року і найкрасивіших памʼяток Красива країна.