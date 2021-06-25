В Украине женщинам сложно проявить себя в военном деле и в медицине – итоги рейтинга Фокуса

Актуальные проблемы Украины, такие как пандемия COVID-19 и вооруженный конфликт с Россией продолжают решать мужчины.

Свежий выпуск журнала Фокус полностью посвящен рейтингу 100 самых влиятельных женщин Украины.

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Начиная с 2006 года, ежегодно редакция журнала и приглашенные эксперты определяют, кто имеет наибольший вес и известность в разных сферах жизни в нашей стране. Критериями для отбора кандидаток являются возможность влиять на принятие государственных решений и на общественное мнение, бизнес-влияние, личная известность и родственные связи.

Традиционно лидерские позиции сохраняют женщины в органах власти, политике и бизнесе, которые составляют 58% участниц рейтинга. Более десятка фигуранток – представители медиа, имеющих влияние на формирование общественного мнения и повестки дня в Украине. В то же время актуальные проблемы Украины, такие как пандемия COVID-19 и вооруженный конфликт с Россией продолжают решать мужчины – количество влиятельных женщин в военном деле и медицине составляет 3% рейтинга Фокуса.

ТОП-10 рейтинга самых влиятельных женщин Украины

Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине Елена Зеленская, первая леди Украины Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", народный депутат Мелинда Симмонс, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Оксана Маркарова, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Галина Герега, совладелица компании "Эпицентр К", политик Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность", народный депутат Ирина Победоносцева, генеральный директор Директората по вопросам информационной политики Офиса президента Екатерина Павленко, фронтвумен группы GO_A, певица

Полностью рейтинг можно найти в свежем номере журнала "Фокус", который поступил в продажу 25 июня. На сайте Focus.ua он будет опубликован во вторник, 29 июня.

Напомним, составление экспертных рейтингов давно стало знаковой особенностью Фокуса. Так, недавно редакция подготовила рейтинги лучших топ-менеджеров Украины 2021 года и самых красивых достопримечательностей Красивая страна.