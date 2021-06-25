В Украине женщинам сложно проявить себя в военном деле и в медицине – итоги рейтинга Фокуса
Актуальные проблемы Украины, такие как пандемия COVID-19 и вооруженный конфликт с Россией продолжают решать мужчины.
Свежий выпуск журнала Фокус полностью посвящен рейтингу 100 самых влиятельных женщин Украины.
Начиная с 2006 года, ежегодно редакция журнала и приглашенные эксперты определяют, кто имеет наибольший вес и известность в разных сферах жизни в нашей стране. Критериями для отбора кандидаток являются возможность влиять на принятие государственных решений и на общественное мнение, бизнес-влияние, личная известность и родственные связи.
Традиционно лидерские позиции сохраняют женщины в органах власти, политике и бизнесе, которые составляют 58% участниц рейтинга. Более десятка фигуранток – представители медиа, имеющих влияние на формирование общественного мнения и повестки дня в Украине. В то же время актуальные проблемы Украины, такие как пандемия COVID-19 и вооруженный конфликт с Россией продолжают решать мужчины – количество влиятельных женщин в военном деле и медицине составляет 3% рейтинга Фокуса.
ТОП-10 рейтинга самых влиятельных женщин Украины
- Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине
- Елена Зеленская, первая леди Украины
- Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины
- Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", народный депутат
- Мелинда Симмонс, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине
- Оксана Маркарова, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США
- Галина Герега, совладелица компании "Эпицентр К", политик
- Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность", народный депутат
- Ирина Победоносцева, генеральный директор Директората по вопросам информационной политики Офиса президента
- Екатерина Павленко, фронтвумен группы GO_A, певица
Полностью рейтинг можно найти в свежем номере журнала "Фокус", который поступил в продажу 25 июня. На сайте Focus.ua он будет опубликован во вторник, 29 июня.
Напомним, составление экспертных рейтингов давно стало знаковой особенностью Фокуса. Так, недавно редакция подготовила рейтинги лучших топ-менеджеров Украины 2021 года и самых красивых достопримечательностей Красивая страна.